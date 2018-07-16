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В Харькове неизвестные порубили лопатой котов

Комментариев: 23
Всего пострадало девять животных, ведется следствие.
У некоторых животных были "выпущены" кишки
У некоторых животных были "выпущены" кишки
depositphotos.com

В воскресенье, 15 июля, неизвестные напали на мини-приют для животных в Харькове.

Об этом сообщила вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова в Facebook.

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“Ночью какие-то ублюдки ворвались в мини-приют (хозяйки не было) разгромили дом, порубили кошек и котят. Лопата в крови там же на месте. Следственно-оперативная группа приняла заявление, сфотографировала общий фон и уехала“, - написала Суркова.

На данный момент неизвестно, что стало причиной жесткой расправы. 

Председатель правления ОО Лига помощи животным Зоя Савченко рассказала, что приют располагался в нежилом помещении.

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“Этот дом был не жилой и владелица предоставила его волонтерам на теплый сезон для спасения животных. Нельзя сказать, что они были без присмотра. Женщины приходят кормить животных днем и вечером. Волонтер ушла оттуда вчера в 2 часа ночи и каждый день она там задерживалась допоздна, поэтому страшно представить что бы было с ней, если бы они (нападавшие - ред.) ее застали“, - добавила Зоя Савченко.

Ранее сообщалось о том, что на Закарпатье пьяница покалечил коня, таская его по асфальту на авто.

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Теги: харьков, приют, живодеры, жестокое обращение с животными
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Комментариев (23)
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Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  +1
Cyberic
Натуральные ироды и душегубы... Божья Орда их найдет и покарает если не покаются
VikaGraum    16.07.2018, 01:17
Оценка:  0
VikaGraum
А если покаются? Тогда все нормально?
____
Хватит уже этих "идульгенций". Сотворил трагедию - покаялся - снова "чистый". Ни фига, мировые законы не так работают. Накосячил - отвечай, причем так, чтобы больше не косячил.
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -2
Cyberic
Если покаются - то так или иначе будут перекрывать свой грех добрыми делами во славу Божью. Смысл не в том, чтобы человека угробить - а в том чтобы человек делом занялся, причем сознательно
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -2
Cyberic
Сколько в истории человечества есть примеров когда ироды и душегубы в молодости потом каялись и становились достойными гражданами общества, защитниками сирых и угнетенных, примерными родителями и работниками
Cyberic    16.07.2018, 01:23
Оценка:  -2
Cyberic
Того же Владимира Великого, князя Киевского можем вспомнить. В молодости он был развратником, иродом и душегубом, а потом покаялся и стал святым, семьянином и строителем государства
Zaporojanka5    16.07.2018, 01:23
Оценка:  +1
Zaporojanka5
Нет, рассаяние не принимается, я их не прощаю.
VikaGraum    16.07.2018, 01:23
Оценка:  0
VikaGraum
Cyberic,
некоторые считают, что покаяние - многоразовая очистительная процедура. Убил - покаялся - опять можно хeрню всякую творить. Ну это же не дело!
Zaporojanka5    16.07.2018, 01:23
Оценка:  0
Zaporojanka5
Он мягко стелит да жестко спать, редкостный демагог, специалист во многих областях.
Василиса_мудрая    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -5
Василиса_мудрая
кiшки розмовляли росiйскою, актiвiсти вiдпрацювали оперативно!
OttoOtto    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -3
OttoOtto
Вася, твоя мама говорила по русски, но я с запозданием сработал((( Не успел вытащить) Жди мразь сестренку) Или братика))
Василиса_мудрая    16.07.2018, 01:23
Оценка:  +1
Василиса_мудрая
Мамкин фантазер) В твоей жизни вытащили всего один раз - акушерка тебя из помойки)
giiiordzo    16.07.2018, 01:17
Оценка:  +5
giiiordzo
Сейчас такие детишки встречаются(увы,нередко)что их нужно мочить на опережение...
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -1
Cyberic
Детишек любить надо, спасать и помогать им стать на путь истинный, а не мочить. А то такими темпами у нас детишек не останется. Изведут
sansantral    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -8
sansantral
КРАСАВЦЫ!
Zaporojanka5    16.07.2018, 01:17
Оценка:  +1
Zaporojanka5
С головой не дружишь?
VikaGraum    16.07.2018, 01:17
Оценка:  +3
VikaGraum
Может, псих это сделал? Бывают жестокие убийства по пьяни: не то сказал, не так посмотрел... Но кошки??? Они не могут оскорбить, задолжать, украсть или ударить. Нет мотива убивать кошку. Хотя, здравы смысл тут неприменим...
Zaporojanka5    16.07.2018, 01:17
Оценка:  +1
Zaporojanka5
Бесчеловечная и бессмысленная жестокость.
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -1
Cyberic
Таки да, нашу молодежь спасать надо
ultradetka    16.07.2018, 01:11
Оценка:  +9
ultradetka
Нелюди растут.Ну это потенциальные убийцы...а точнее живодеры.Природа им отомстит
giiiordzo    16.07.2018, 01:17
Оценка:  +4
giiiordzo
Да не надо надеяться на Природу,Бога и прочие фантастические варианты.Кроме людей этих вырожденцев никто не накажет.
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -1
Cyberic
Бывает и не такие каются. По всякому бывает. От Главного Казака и Его Вечного Войска еще никто не ушел
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -1
Cyberic
Им мозги всякой фигней с детства обрабатывают. А потом еще и обвиняют. Обвинять легко, вы лучше попробуйте с этой фигней побороться, подрастающее поколение от нехристей защитить. Это на порядок сложнее
страхшоссе    16.07.2018, 00:15
Оценка:  0
страхшоссе
думаю это были соседи этого нежилого дома
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