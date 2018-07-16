В Харькове неизвестные порубили лопатой котов
В воскресенье, 15 июля, неизвестные напали на мини-приют для животных в Харькове.
Об этом сообщила вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова в Facebook.
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“Ночью какие-то ублюдки ворвались в мини-приют (хозяйки не было) разгромили дом, порубили кошек и котят. Лопата в крови там же на месте. Следственно-оперативная группа приняла заявление, сфотографировала общий фон и уехала“, - написала Суркова.
На данный момент неизвестно, что стало причиной жесткой расправы.
Председатель правления ОО Лига помощи животным Зоя Савченко рассказала, что приют располагался в нежилом помещении.
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“Этот дом был не жилой и владелица предоставила его волонтерам на теплый сезон для спасения животных. Нельзя сказать, что они были без присмотра. Женщины приходят кормить животных днем и вечером. Волонтер ушла оттуда вчера в 2 часа ночи и каждый день она там задерживалась допоздна, поэтому страшно представить что бы было с ней, если бы они (нападавшие - ред.) ее застали“, - добавила Зоя Савченко.
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Хватит уже этих "идульгенций". Сотворил трагедию - покаялся - снова "чистый". Ни фига, мировые законы не так работают. Накосячил - отвечай, причем так, чтобы больше не косячил.
некоторые считают, что покаяние - многоразовая очистительная процедура. Убил - покаялся - опять можно хeрню всякую творить. Ну это же не дело!