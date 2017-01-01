Возле здания САП облили зеленкой Шабунина и забросали тортами

Инцидент произошел перед началом акции об отставке руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В Киеве возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры активисты облили зеленкой и закидали “рошеновскими“ тортами председателя правления ЦПК Виталия Шабунина.

Инцидент произошел во время акции Центра противодействия коррупции и Автомайдана об отставке руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, передает УНИАН.

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Перед началом возле САП уже параллельно проходили две акции. Участники одной из них держали плакаты с требованием прекратить давление на Холодницкого, а участники другой акции, которые держали флаги Социалистической партии, требовали уничтожения коррупции “в лице Порошенко и его приспешников“, о чем заявлял на митинге председатель партии Илья Кива.

Напавшие на Шабунина выбежали из-за спин участников акции, которой руководил Кива. На лицо Кивы также попала зеленка, поскольку он на момент нападения находился возле Шабунина.

На Киву также попала зеленка УНИАН

Напомним, 14 июля в Кривом Роге активисты Правого сектора облили коммунистов зеленкой. Свои действия националисты объясняют тем, что в Украине еще с 2015 года запрещена деятельность Компартии, соответственно поэтому их собрание является незаконным.

Ранее, 1 июня, зеленкой облили мать погибшей экс-нардепа от Партии Регионов Ирины Бережной.