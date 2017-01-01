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Возле здания САП облили зеленкой Шабунина и забросали тортами

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Инцидент произошел перед началом акции об отставке руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Кто атаковал Шабунина пока неизвестно
Кто атаковал Шабунина пока неизвестно
УНИАН

В Киеве возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры активисты облили зеленкой и закидали “рошеновскими“ тортами председателя правления ЦПК Виталия Шабунина.

Инцидент произошел во время акции Центра противодействия коррупции и Автомайдана об отставке руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, передает УНИАН.

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Перед началом возле САП уже параллельно проходили две акции. Участники одной из них держали плакаты с требованием прекратить давление на Холодницкого, а участники другой акции, которые держали флаги Социалистической партии, требовали уничтожения коррупции “в лице Порошенко и его приспешников“, о чем заявлял на митинге председатель партии Илья Кива.

Напавшие на Шабунина выбежали из-за спин участников акции, которой руководил Кива. На лицо Кивы также попала зеленка, поскольку он на момент нападения находился возле Шабунина.

На Киву также попала зеленка
На Киву также попала зеленка
УНИАН

Напомним, 14 июля в Кривом Роге активисты Правого сектора облили коммунистов зеленкой. Свои действия националисты объясняют тем, что в Украине еще с 2015 года запрещена деятельность Компартии, соответственно поэтому их собрание является незаконным.

Ранее, 1 июня, зеленкой облили мать погибшей экс-нардепа от Партии Регионов Ирины Бережной. 

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Теги: САП, Холодницкий, акция, Шабунин, автомайдан, ЦПК, коррупция, зеленка, торты
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