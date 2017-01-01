В Одессе школьник угнал папин BMW и устроил ДТП с Tesla
В Одессе 14-летний подросток угнал у отца “евробляху“ BMW, пока тот спал, и поехал покататься. На Люстдорфской дороге мальчик врезался в припаркованный на кругу автомобиль Tesla. Увидев, что стал виновником ДТП, школьник попытался бежать, бросив на асфальте свои тапки. Об этом сообщает издание Odessa.online.
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Рядом с пострадавшим авто был припаркован еще один автомобиль Tesla. Из него выбежал водитель и задержал беглеца. В процессе погони он сделал несколько выстрелов в воздух.
На место ДТП вызвали родителей. Отец, который рассказал, что проснулся от звонка с сообщением об аварии, заявил, что не станет выгораживать малолетнего “гонщика“, но виновата в аварии девушка-водитель Tesla, которая припарковала автомобиль не по правилам.
Мать подростка вызвала скорую, его госпитализировали с травмой грудной клетки.
Сообщается, что за рулем пострадавшего автомобиля Tesla была девушка, на пассажирском месте ее пожилая родственница. В момент ДТП они как раз вышли из машины. При этом девушка-водитель получила травмы и доставлена в больницу.
Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке дошкольник за рулем сбил пешехода и поломал деревья.