В Одессе школьник угнал папин BMW и устроил ДТП с Tesla

После аварии несовершеннолетний "Шумахер" попытался бежать, бросив тапки на асфальте.

В Одессе 14-летний подросток угнал у отца “евробляху“ BMW, пока тот спал, и поехал покататься. На Люстдорфской дороге мальчик врезался в припаркованный на кругу автомобиль Tesla. Увидев, что стал виновником ДТП, школьник попытался бежать, бросив на асфальте свои тапки. Об этом сообщает издание Odessa.online.

Виновника ДТП задержал водитель припаркованного рядом автомобиля odessa.online

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Рядом с пострадавшим авто был припаркован еще один автомобиль Tesla. Из него выбежал водитель и задержал беглеца. В процессе погони он сделал несколько выстрелов в воздух.

В результате ДТП пострадала девушка - водитель Tesla odessa.online

На место ДТП вызвали родителей. Отец, который рассказал, что проснулся от звонка с сообщением об аварии, заявил, что не станет выгораживать малолетнего “гонщика“, но виновата в аварии девушка-водитель Tesla, которая припарковала автомобиль не по правилам.

Школьник бросил свои тапки на асфальте и попытался бежать odessa.online

Мать подростка вызвала скорую, его госпитализировали с травмой грудной клетки.

Сообщается, что за рулем пострадавшего автомобиля Tesla была девушка, на пассажирском месте ее пожилая родственница. В момент ДТП они как раз вышли из машины. При этом девушка-водитель получила травмы и доставлена в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке дошкольник за рулем сбил пешехода и поломал деревья.