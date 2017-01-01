В Днепре разоблачили сеть порностудий: 22 модели задержаны

К преступной деятельности также привлекались несовершеннолетние. "Студии" располагались в шести местах в городе.

Полицейские в Днепре “накрыли“ сеть порностудий и задержали 22 модели. Отмечается, что в студиях не только снимались ролики для взрослых и общение “моделей“ с клиентами по веб-камерам, но и оказывались услуги сексуального характера.

К деятельности студий привлекались несовершеннолетние npu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

О том, что в городе действует сеть порностудий, полицейские были проинформированы еще в марте. На сегодняшний день удалось обнаружить шесть студий и задержать организаторов - 39-летнего местного жителя с 31-летней помощницей. Также задержаны и девушки, вовлеченные в порнобизнес, в том числе, несовершеннолетние.

Изъяты вещественные доказательства и деньги npu.gov.ua

Отмечается, что для съемок и оказания секс-услуг клиентам организаторы арендовали квартиры на долгосрочной основе. Владельцы квартир ничего не знали о том, что происходит в их помещениях.

Мужчина осуществлял общее руководство группой, в частности, координировал действия участников группы в части контроля работы проституток, подыскивания новых “сотрудниц“, ведения бухгалтерии, выплаты денег членам группы и тому подобное. В этом ему активно помогала женщина-соорганизатор.

Организаторам грозит ответственность за содержание мест разврата npu.gov.ua

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Оперативники и следователи обнаружили 22 женщины, привлеченные к работе порностудий в качестве веб-модели. Во время обысков изъято 18 комплектов техники, среди которых веб-камеры, компьютерная техника и другие вещественные доказательства. Общая стоимость изъятого оборудования - 300 тысяч гривен. Кроме того, изъяты деньги в сумме 16 тысяч долларов США и 115 тысяч гривен.

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет по статье “Создание или содержание мест разврата“.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области задержали четверых сутенеров, которые продавали украинок в Китай для секс-рабства.