"Не убивайте, я россиянин": военная рассказала о уничтожении ДРГ боевиков

Бойцы ВСУ в прямом автоматном столкновении уничтожили двоих боевиков и одного взяли в плен.

На Донбассе группа украинских военных наткнулась на ДРГ боевиков, в результате чего последняя была уничтожена.

Об этом в Facebook написала военнослужащая ВСУ Виктория Руденко.

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Она сообщила, что украинские бойцы наткнулись на группу боевиков и сразу вступили в бой, по итогу которого удалось взять в плен россиянина.

“Ребята наши не попали в засаду, а наткнулись на орковскую ДРГ. Сразу вступили в бой, не раздумывая... Так вот, что имеем в остатке. У нас двое 300-х, от госпитализации отказались и готовы дальше курить эту сволочь. У орков из четырех тушек трое 200-х и один 300-й... А теперь вишенка на торте. Тот 300-й начал кричать: Не убивайте пожалуйста, я россиянин. Ну, ребята его и притащили, специалисты уже наверное забрали его добавлять к обменному фонду“, - написала Руденко.

Напомним, 17 июля в штабе ООС сообщили, что боевики ДНР застрелили в спину российского наемника, который пытался сдаться украинским военным.

Ранее, в мае, украинские военные из батальона Донбасс-Украина взяли в плен троих боевиков ДНР и уничтожили одного российского боевика.