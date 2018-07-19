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"Не убивайте, я россиянин": военная рассказала о уничтожении ДРГ боевиков

Комментариев: 7
Бойцы ВСУ в прямом автоматном столкновении уничтожили двоих боевиков и одного взяли в плен.
Ранены двое украинских бойцов, от госпитализации они отказались
Ранены двое украинских бойцов, от госпитализации они отказались
mil.gov.ua

На Донбассе группа украинских военных наткнулась на ДРГ боевиков, в результате чего последняя была уничтожена.

Об этом в Facebook написала военнослужащая ВСУ Виктория Руденко.

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Она сообщила, что украинские бойцы наткнулись на группу боевиков и сразу вступили в бой, по итогу которого удалось взять в плен россиянина.

“Ребята наши не попали в засаду, а наткнулись на орковскую ДРГ. Сразу вступили в бой, не раздумывая... Так вот, что имеем в остатке. У нас двое 300-х, от госпитализации отказались и готовы дальше курить эту сволочь. У орков из четырех тушек трое 200-х и один 300-й... А теперь вишенка на торте. Тот 300-й начал кричать: Не убивайте пожалуйста, я россиянин. Ну, ребята его и притащили, специалисты уже наверное забрали его добавлять к обменному фонду“, - написала Руденко.

Напомним, 17 июля в штабе ООС сообщили, что боевики ДНР застрелили в спину российского наемника, который пытался сдаться украинским военным.

Ранее, в мае, украинские военные из батальона Донбасс-Украина взяли в плен троих боевиков ДНР и уничтожили одного российского боевика.

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Теги: Донбасс, война, ООС, ВСУ, ДРГ, боевики, россиянин, раненые, уничтожение
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Комментариев (7)
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Колишній-східняк    19.07.2018, 12:21
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Не убивайте пожалуйста, я россиянин. - ось тут його треба було і кінчати.
i-dmitrik    19.07.2018, 11:52
Оценка:  +3
i-dmitrik
ботексный полюбил фразу а вы докажите его очколизы переняли эту мудрейшую пословицу
и тулят по делу и без
semveter    19.07.2018, 11:20
Оценка:  -7
semveter
Такие истории в ФБ каждый день по десятку вываливают. Но, ни фото, ни видио почему то нет. Пленка закончилась или батарейка села?
Doriаn_    19.07.2018, 11:58
Оценка:  +7
Doriаn_
semveter - бросайте свою москву, приезжайте на фронт, берите мобиоку, фотоаппарат, видеокамеру. Высовывайтесь из окопа и снмайте. Любой украинский снайпер вам за это спасибо скажет .
Коцман__Бобза    19.07.2018, 12:20
Оценка:  +4
Коцман__Бобза
И пусть еще с радиомаячком ходит для верности.
Колишній-східняк    19.07.2018, 12:24
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Что вы этому диванному воину докажете? Он же уверен, что наши в разведку все с фоторужьями ходят.
Саня-Дон    19.07.2018, 12:24
Оценка:  +2
Саня-Дон
Есть куча и фото и видео российского "Бука", сбившего пассажирский Боинг над оккупированным Донбассом ... только россиянам плевать на все
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