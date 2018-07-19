Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киберполиция нагрянула с обыском в офис Компартии

Комментариев: 13
В офис заявилась киберполиция с автоматчиками, заявили в КПУ.
Симоненко заявил, что киберполиция хочет закрыть сайт партии
Симоненко заявил, что киберполиция хочет закрыть сайт партии
ssu.gov.ua

В офис Центрального Комитета Компартии Украины в Киеве ворвалась киберполиция. Об этом сообщает пресс-служба коммунистов.

“С целью придания данному действу внушительности привлечены автоматчики. Работников офиса не выпускают из помещения, телефоны также забрали“, - говорится в сообщении.

В КПУ сообщают, что сотрудники киберполиции пытались приступить к обыску, не дожидаясь прибытия адвокатов, но затем все же решили соблюдать все законные процедуры

Читай также: Возродить СССР: агент спецслужб РФ в Днепре готовил провокационные телесюжеты

“Пока ожидаем адвокатов, для меня непонятно, на каком основании киберполиция ворвалась в офис официально действующей партии, не называя уголовной квалификации дела“, - заявил лидер КПУ Петр Симоненко.

В полиции пока не сообщали о следственных действиях в офисе Компартии. Стоит отметить, что официально в Украине запрещена деятельность коммунистических партий.

Обновление

Лидер запрещенной партии коммунистов заявляет, что киберполиция проводит обыски с целью закрытия партийного сайта, передает Укринформ.

“Сейчас киберполиция проводит обыск в офисе КПУ для закрытия сайта. Основанием является решение суда, в котором написано о закрытии сайта“, - сказал Симоненко.

По его словам, основанием для закрытия сайта является размещение на нем фотографии первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.

На данный момент сайт партии не работает.

Напомним, накануне 9 мая СБУ провела обыски у руководителей КПУ в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой. Также правоохранители заявили о готовившихся проплаченных акциях протеста.

После этого Симоненко вызвали на допрос якобы по делу о финансировании КПУ “майдана“ Саакашвили.

Поделись:
Теги: Компартия, КПУ, обыск, запрет КПУ, киберполиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (14)
Отсортировать по дате Вниз
Без_пейсов    19.07.2018, 15:11
Оценка:  -4
Без_пейсов
так банда всё сделает чтобы не допустить декоммунизированных до выборов
СветБобра    19.07.2018, 15:56
Оценка:  -1
СветБобра
Банда - это компартия. Как только Правый сектор сомесстно с МВД сделали зачистку в Одессе в офисах комуноидов, так сразу взрывы и теракты прекратились.
Goga19041984    19.07.2018, 15:00
Оценка:  -3
Goga19041984
буду голосовать за КПУ это хорошие люди, они спасут украину от банды шоколадного.
СветБобра    19.07.2018, 15:04
Оценка:  0
СветБобра
может ва и удивит, но украинских выборов на вашем рассейском ярославле временно не будет.
СветБобра    19.07.2018, 15:07
Оценка:  -2
СветБобра
Ярославские робята
Аканомию ведуть
Палцем ж....подтирають
а бамажку берегут.
KIBARG    19.07.2018, 15:04
Оценка:  -1
KIBARG
Так хочешь духа совка-езжай к соседям, там с этим всё ок, всех спасут.
Кырмызы_вэ_бейаз    19.07.2018, 15:09
Оценка:  -4
Кырмызы_вэ_бейаз
Дух "совка", как раз у нас. Оставили все самое худшее от СССР и добавили мерзости с Запада. У россиян свои беды, но "совка" там как не осталось. Там самый натуральный капитализм 30-х годов прошлого века!
Без_пейсов    19.07.2018, 15:13
Оценка:  +1
Без_пейсов
дух совка- отобрать и поделить, что и выполняет путин отобрал у народа всё и поделил между своими
Кырмызы_вэ_бейаз    19.07.2018, 15:15
Оценка:  -4
Кырмызы_вэ_бейаз
Вы можете тупо лепить свои еврейские минусы, но у нас до сих пор остается прописка по месту жительства, под хитрым названием "регистрация", справки о прививках, очереди за пенсией и прочая хрень. Еврейские холуи, есть что возразить?
KIBARG    19.07.2018, 15:27
Оценка:  -1
KIBARG
Возразить нечего, но видно уважаемому гоге этого всего мало. Нужно больше очередей и справок.
Кырмызы_вэ_бейаз    19.07.2018, 15:27
Оценка:  -2
Кырмызы_вэ_бейаз
Молчат еврейские холуи, аргументы в методичке ищут. А их там нет!
KIBARG    19.07.2018, 15:56
Оценка:  -2
KIBARG
Знаешь, обвинения в еврействе, как и в гомосексуализме-кидаются только для того, чтобы отвести внимание от себя ,и не быть обвинённым.
Кырмызы_вэ_бейаз    19.07.2018, 16:02
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
Обвинений в еврействе здесь нет. Есть простая и понятная выборка: революции любят устраивать евреи, на революциях "достоинства" или еще какой-нибудь хрени, они зарабатывают себе очень неплохие деньги. Покатайтесь по Конче-Заспе и посмотрите на новые особняки, которые майдауны себе строят там сейчас.
Серго-1    19.07.2018, 15:31
Оценка:  0
Серго-1
Гога вот то что Петя держит у себя в руках на твоём фото, всунь себе во все отверстия поочерёдно....и начинай голосовать)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь