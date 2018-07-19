Киберполиция нагрянула с обыском в офис Компартии

В офис заявилась киберполиция с автоматчиками, заявили в КПУ.

В офис Центрального Комитета Компартии Украины в Киеве ворвалась киберполиция. Об этом сообщает пресс-служба коммунистов.

“С целью придания данному действу внушительности привлечены автоматчики. Работников офиса не выпускают из помещения, телефоны также забрали“, - говорится в сообщении.

В КПУ сообщают, что сотрудники киберполиции пытались приступить к обыску, не дожидаясь прибытия адвокатов, но затем все же решили соблюдать все законные процедуры

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“Пока ожидаем адвокатов, для меня непонятно, на каком основании киберполиция ворвалась в офис официально действующей партии, не называя уголовной квалификации дела“, - заявил лидер КПУ Петр Симоненко.

В полиции пока не сообщали о следственных действиях в офисе Компартии. Стоит отметить, что официально в Украине запрещена деятельность коммунистических партий.

Обновление

Лидер запрещенной партии коммунистов заявляет, что киберполиция проводит обыски с целью закрытия партийного сайта, передает Укринформ.

“Сейчас киберполиция проводит обыск в офисе КПУ для закрытия сайта. Основанием является решение суда, в котором написано о закрытии сайта“, - сказал Симоненко.

По его словам, основанием для закрытия сайта является размещение на нем фотографии первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.

На данный момент сайт партии не работает.

Напомним, накануне 9 мая СБУ провела обыски у руководителей КПУ в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой. Также правоохранители заявили о готовившихся проплаченных акциях протеста.

После этого Симоненко вызвали на допрос якобы по делу о финансировании КПУ “майдана“ Саакашвили.