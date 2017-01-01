В Житомирской области пассажир бросил гранату в водителя
Под Бердичевом Житомирской области пассажир бросил гранату в водителя, с которым у него возник конфликт.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в области.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 21 июля, на автодороге между селом Скрагливка и райцентром.
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У водителя ВАЗа и его товарища возник конфликт с попутчиком, которого они взялись подвезти в Бердичев. Последний во время выяснения отношений бросил в сторону оппонентов гранату, по предварительным данным - РГД-5.
В результате этого травмы получил сам нарушитель и один из его оппонентов, они находятся в больнице. Угрозы их жизни нет.
Проводится досудебное расследование. Подозреваемый в применении боевой гранаты задержан.
Как сообщалось 20 июля, в Запорожье бросили гранату во двор частного дома.