В Житомирской области пассажир бросил гранату в водителя

Мужчина бросил в сторону оппонентов гранату и сам пострадал от взрыва.

Под Бердичевом Житомирской области пассажир бросил гранату в водителя, с которым у него возник конфликт.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в области.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 21 июля, на автодороге между селом Скрагливка и райцентром.

Читай также: В Краматорске ребенок нашел боеприпас на детской площадке

У водителя ВАЗа и его товарища возник конфликт с попутчиком, которого они взялись подвезти в Бердичев. Последний во время выяснения отношений бросил в сторону оппонентов гранату, по предварительным данным - РГД-5.

В результате этого травмы получил сам нарушитель и один из его оппонентов, они находятся в больнице. Угрозы их жизни нет.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемый в применении боевой гранаты задержан.

Подозреваемый в применении боевой гранаты задержан zt.npu.gov.ua

Как сообщалось 20 июля, в Запорожье бросили гранату во двор частного дома.