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В Житомирской области пассажир бросил гранату в водителя

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Мужчина бросил в сторону оппонентов гранату и сам пострадал от взрыва.
Пассажир бросил гранату в водителя
Пассажир бросил гранату в водителя
zt.npu.gov.ua

Под Бердичевом Житомирской области пассажир бросил гранату в водителя, с которым у него возник конфликт.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в области.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 21 июля, на автодороге между селом Скрагливка и райцентром.

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У водителя ВАЗа и его товарища возник конфликт с попутчиком, которого они взялись подвезти в Бердичев. Последний во время выяснения отношений бросил в сторону оппонентов гранату, по предварительным данным - РГД-5.

В результате этого травмы получил сам нарушитель и один из его оппонентов, они находятся в больнице. Угрозы их жизни нет.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемый в применении боевой гранаты задержан.

Подозреваемый в применении боевой гранаты задержан
Подозреваемый в применении боевой гранаты задержан
zt.npu.gov.ua

Как сообщалось 20 июля, в Запорожье бросили гранату во двор частного дома.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Бердичев, взрыв, Житомирская область, граната, автомобиль
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