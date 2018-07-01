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В Одесской области семья отравилась грибами, беременная мать и сын скончались

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Умершая женщина ждала седьмого ребенка.
11-летний сын женщины скончался в больнице Киева
11-летний сын женщины скончался в больнице Киева
УНИАН

В селе Ясеново Второе Одесской области целая семья отравилась грибами. У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления после того, как они поели грибов, передает 7 телеканал.

К врачам за помощью взрослые обратились не сразу, пытаясь лечиться на дому. Шестой ребенок (6-летняя девочка) - единственный, кто не ел грибов. Девочка здорова.

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В пятницу родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев. Сегодня в Одессе скончалась мать семьи. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также умер и ее 11-летний сын в Киеве.

В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии.

Напомним, 14 июня в Луганской области от отравления грибами умер восьмилетний мальчик.

Ранее, в селе Песчанка грибами отравились шестеро жителей города Днепр, включая двоих детей. Все были в итоге госпитализированы, дети попали в реанимацию.

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Теги: Ясеново Второе, беременная, ребенок, грибы, погибли, реанимация
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