В Украине местами пройдут сильные дожди

В Украине сохранится дождливая погода, обусловленная малоподвижным циклоном. Температурный максимум - 31 градус тепла.

В Украине во вторник, 24 июля, в западных областях и на севере, а также в Винницкой, Черкасской и Киевской области пройдут дожди и грозы. На остальной территории - без существенных осадков. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, на западе страны воздух прогреется до +20 +25 градусов, на юге и востоке - до +26 +32 градусов.



Как сообщают в Укргидрометцентре, 24 июля в Украине днем пройдут кратковременные дожди, грозы. На Прикарпатье и севере Левобережья днем местами сильные дожди.

Днем в западных и северных областях ожидается 22-27 градусов тепла, на остальной территории страны - 26-31 градус тепла.Температура на побережье морей до +23 градусов.

В Киеве днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура днем составит 23-25 градусов тепла.

Напомним, 23 июля в Киеве ливень подтопил дороги. Больше всего пострадали районы станций метро Левобережная и Черниговская.