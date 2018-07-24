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Под Киевом водитель маршрутки с другом избили полицейского

Комментариев: 8
При избиении правоохранителя к нему также применили слезоточивый газ.
Водитель не высадил пассажира, а на конечной стал избивать
Водитель не высадил пассажира, а на конечной стал избивать
скриншот

В городе Вишневое Киевской области 23 июля водитель автобуса избил патрульного полицейского, который сделал ему замечание по поводу нарушения правил дорожного движения.

Об этом сообщает Киев оперативный. Также опубликовано видео с места происшествия.

После ночной смены инспектор патрульной полиции по имени Игорь сел в маршрутный автобус 805 (AI9109AE). Он сразу отметил агрессивный стиль вождения водителя, который сигналил другим авто, а потом проехал на красный сигнал светофора.

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“Патрульный сделал замечание и попытался выяснить у водителя номер автобуса и фирму-перевозчика. Но тот отказался предоставлять такую информацию. После того как Игорь представился и показал удостоверение, водитель стал нецензурно выражаться в его сторону. Потом он отказался делать остановку, на которой патрульному нужно было выйти“, - уточняется в сообщении.

Вместо этого он отвез пассажира на конечную остановку, где сам выпрыгнул из-за руля и начал драку. Также он начал звать “коллег“ на помощь.

Подбежал друг водителя и уже вдвоем они начали бить полицейского. Кроме того, через несколько секунд “помощник“ начал применять к копу слезоточивый газ.

“Когда они остановились лупасить, сразу начали звонить “решалам“, при этом приговаривая “ты уже не работаешь“, “ты знаешь чей это маршрут“, “этот маршрут держат такие люди, тебе и не слилось“, - уточняется в сообщении.

Как сообщалось 23 июля, на Закарпатье полицейские избили двух парней.

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Теги: маршрутка, полицейский, Киевская область
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Комментариев (8)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    24.07.2018, 11:27
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Такие люди это депутаты районные и другие. Главы районов.
Да умным людям и так все ясно кто что держит и как управляет.
Теперь водилу по тихому уволят. Или на другой маршрут переведут.
Или от своих таких людей получит пилюлей.
Фарабунда_Марти    24.07.2018, 11:05
Оценка:  +1
Фарабунда_Марти
Это не новости Украины, а какая-то программа "В мире животных"!
Media-sapiens    24.07.2018, 11:03
Оценка:  +1
Media-sapiens
Недалёкое водило возомнило что наехавший на него, наехал на весь маршрут, который держат страшно крутые крутелыки, и что им не пох судьба какого-то жлоба нарушителя с небольшой дороги...
Они скорее сами заинтересованы избавляться от навлекающих проблемы из ничего.
Глод    24.07.2018, 10:55
Оценка:  +3
Глод
Попробовали бы они лет 5 назад избить милиционера.
Фарабунда_Марти    24.07.2018, 11:03
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Да, при Кровавом такого не было!
realпупик    24.07.2018, 10:45
Оценка:  +1
realпупик
И чем закончилась история ?
ultradetka    24.07.2018, 10:30
Оценка:  +4
ultradetka
В стране безнаказанность,поэтому быдло-водители рискуя жизнью других людей,регулярно нарушают правила.Им все пох.Шумахеров включили
Media-sapiens    24.07.2018, 11:06
Оценка:  0
Media-sapiens
В свете недавних событий, “ты уже не работаешь“ скажут водиле те самые решалы, которым оно звонило
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