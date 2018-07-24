Под Киевом водитель маршрутки с другом избили полицейского

При избиении правоохранителя к нему также применили слезоточивый газ.

Водитель не высадил пассажира, а на конечной стал избивать скриншот

В городе Вишневое Киевской области 23 июля водитель автобуса избил патрульного полицейского, который сделал ему замечание по поводу нарушения правил дорожного движения.

Об этом сообщает Киев оперативный. Также опубликовано видео с места происшествия.

После ночной смены инспектор патрульной полиции по имени Игорь сел в маршрутный автобус 805 (AI9109AE). Он сразу отметил агрессивный стиль вождения водителя, который сигналил другим авто, а потом проехал на красный сигнал светофора.

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“Патрульный сделал замечание и попытался выяснить у водителя номер автобуса и фирму-перевозчика. Но тот отказался предоставлять такую информацию. После того как Игорь представился и показал удостоверение, водитель стал нецензурно выражаться в его сторону. Потом он отказался делать остановку, на которой патрульному нужно было выйти“, - уточняется в сообщении.

Вместо этого он отвез пассажира на конечную остановку, где сам выпрыгнул из-за руля и начал драку. Также он начал звать “коллег“ на помощь.

Подбежал друг водителя и уже вдвоем они начали бить полицейского. Кроме того, через несколько секунд “помощник“ начал применять к копу слезоточивый газ.

“Когда они остановились лупасить, сразу начали звонить “решалам“, при этом приговаривая “ты уже не работаешь“, “ты знаешь чей это маршрут“, “этот маршрут держат такие люди, тебе и не слилось“, - уточняется в сообщении.

Как сообщалось 23 июля, на Закарпатье полицейские избили двух парней.