Из колонии Бердичева сбежали двое опасных преступников
Обнародованы фото бежавших заключенных.
В Житомирской области из ГУ Бердичевского исправительного центра (№ 108) сбежали двое осужденных.
Об этом сообщает Бердичев BIZ и публикует фотографию одного из разыскиваемых преступников.
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Осужденные - 1968 и 1987 года рождения. Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение указанных лиц, сообщить об этом.
Как сообщалось 17 июля, в Одессе задержали двух сбежавших из колонии заключенных.