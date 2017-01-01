Из колонии Бердичева сбежали двое опасных преступников

Обнародованы фото бежавших заключенных.

В Житомирской области из ГУ Бердичевского исправительного центра (№ 108) сбежали двое осужденных.

Об этом сообщает Бердичев BIZ и публикует фотографию одного из разыскиваемых преступников.

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Осужденные - 1968 и 1987 года рождения. Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение указанных лиц, сообщить об этом.

Сбежавший гражданин Грузии 1987 года рождения berdichev.biz

Сбежавший житель Житомирской области 1968 года рождения berdichev.biz

Как сообщалось 17 июля, в Одессе задержали двух сбежавших из колонии заключенных.