Центр Николаева затопило

Дождь шел всего около 20 минут.

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В Николаеве во вторник, 24 июля, сильный ливень затопил Центральный проспект. На пересечении улицы Малая Морская и проспекта Центрального в большом потоке воды автомобили буквально плавали.

Об этом сообщает местное издание 0512.

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Отмечено, что дождь шел всего около 20 минут, но за это время смог превратить один из главных проспектов Николаева в мини-реку.

Потоп в Николаеве 0512.com.ua

Вместе с тем на видео видно, как на пересечении ул. Малая Морская и просп. Центрального в большом потоке воды автомобили буквально плавают.

Как сообщалось 24 июля, после ливня в Киеве водой затопило салон автобуса с пассажирами.