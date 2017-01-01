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Центр Николаева затопило

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Дождь шел всего около 20 минут.
Центр Николаева затопило
© 0512.com.ua
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  • Потоп в Николаеве
  • Потоп в Николаеве
  • Потоп в Николаеве
  • Потоп в Николаеве
Центр Николаева затопило
Потоп в Николаеве
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В Николаеве во вторник, 24 июля, сильный ливень затопил Центральный проспект. На пересечении улицы Малая Морская и проспекта Центрального в большом потоке воды автомобили буквально плавали.

Об этом сообщает местное издание 0512.

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Отмечено, что дождь шел всего около 20 минут, но за это время смог превратить один из главных проспектов Николаева в мини-реку.

 

Потоп в Николаеве
Потоп в Николаеве
0512.com.ua

Вместе с тем на видео видно, как на пересечении ул. Малая Морская и просп. Центрального в большом потоке воды автомобили буквально плавают.

Как сообщалось 24 июля, после ливня в Киеве водой затопило салон автобуса с пассажирами.

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Теги: Николаев, дождь, вода, наводнение
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