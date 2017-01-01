Центр Николаева затопило
Дождь шел всего около 20 минут.
Центр Николаева затопило
© 0512.com.ua
Фото 1/4
Центр Николаева затопило
Потоп в Николаеве
Показать полный текст
Реклама
В Николаеве во вторник, 24 июля, сильный ливень затопил Центральный проспект. На пересечении улицы Малая Морская и проспекта Центрального в большом потоке воды автомобили буквально плавали.
Об этом сообщает местное издание 0512.
Читай также: Николаев накрыло розовое облако в виде ядерного гриба
Отмечено, что дождь шел всего около 20 минут, но за это время смог превратить один из главных проспектов Николаева в мини-реку.
Вместе с тем на видео видно, как на пересечении ул. Малая Морская и просп. Центрального в большом потоке воды автомобили буквально плавают.
Как сообщалось 24 июля, после ливня в Киеве водой затопило салон автобуса с пассажирами.
Эта же новость на Корреспондент