Провел два дня с 55-летней и убил: в Харькове разыскивают преступника

В Харькове молодой мужчина провел два дня с 55-летней нищенствующей женщиной, а затем убил ее. Полиция просит при встрече с предполагаемым преступником, уведомлять об этом правоохранительные органы.

В Харькове убили 55-летнюю женщину. У полиции есть все основания предполагать, что это сделал мужчина 25-30 лет, с которым жертва познакомилась за два дня до своей смерти. Об этом сказано на странице полиции Харьковской области в Facebook.

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Сообщение о том, что на проспекте Индустриальном обнаружен труп женщины, поступило в полицию 19 июля. Правоохранители установили, что женщина нигде не работала, нищенствовала, злоупотребляла спиртными напитками. Выживала только за счет сбора и сдачи бутылок и макулатуры.

Полицейские выяснили, что 17 июля убитая познакомилась с неизХарьвестным парнем и провела с ним два дня, после чего ее нашли мертвой.

Приметы вероятного убийцы: 25-30 лет, рост 163-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русые. Был одет в серую футболку и синие джинсы.

“Если вам известна любая информация о разыскиваемом, просим сообщить в Индустриальный ОП по телефонам: 102, (0572)-50-64, 0679038750, 0934834003, 0673138800, 0979379117 или другим удобным способом“, - призывают в полиции.

Напомним, ранее в Киеве осудили на 12 лет мужчину, который убил собственную жену и пытался покончить с собой.