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На Буковине задержали сутенера, продававшего украинок в Италию

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Всем пострадавшим девушкам оказали материальную и психологическую помощь.
На Буковине задержали сутенера, продававшего девушек в Италию
На Буковине задержали сутенера, продававшего девушек в Италию
cv.npu.gov.ua

На Буковине правоохранители перекрыли международный канал продажи украинских девушек в сексуальное рабство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции

Отмечается, что противозаконный “бизнес“ организовал 28-летний уроженец Прикарпатья, длительное время проживающий в Италии. 

Через соцсети мужчина знакомился с молодыми девушками, нуждающимися в деньгах, и предлагал им работу в Италии с высокой зарплатой и хорошими условиями труда. 

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Через посредников мужчина изготавливал девушкам все необходимые документы для выезда за границу и даже переводил по 500 евро, чтобы войти в доверие. А когда женщины приезжали в Италию, встречал их и передавал третьим лицам для дальнейшего занятия проституцией.

Правоохранителям удалось перекрыть и предупредить выезд из Украины четырех потенциальных проституток. Также установили  личности девушек, которые уже находятся в секс-рабстве в Италии. 

Всем жертвам преступной деятельности предоставлена материальную и психологическую помощь.

В августе прошлого года организатора канала торговли людьми объявили в международный розыск. В феврале этого года  буковинским полицейским поступила информация из Интерпола о том, что разыскиваемый преступник находится в итальянском городе Казерта.

Правоохранительные органы Украины и Италии добились экстрадиции торговца девушками в Украину. 24 июля преступника задержали в международном аэропорту “Борисполь“ и доставили в Черновцы. Задержанному уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Киевской области задержали группировку сутенеров, которые продавали девушек в секс-рабство в Китай. 

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Теги: Буковина, полиция, торговля людьми, проституция
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