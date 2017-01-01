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В военной части под Николаевом погиб 24-летний боец

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Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются.
С февраля 2014 и до последних дней Революции Достоинства он был на Майдане
С февраля 2014 и до последних дней Революции Достоинства он был на Майдане
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Военнослужащий ВСУ Роман Костив погиб 23 июня в военной части в Николаеве.

Об этом сообщил на странице в Facebook его земляк Михаил.

“Ушел из жизни Роман Костив”, — говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели военнослужащего не разглашается. Похороны пройдут в городе Бурштын Ивано-Франковской области.

Как отмечается, Костив был участником Майдана, сразу после этого пошел добровольцем в батальон Киев 1, участвовал в боевых действиях АТО.

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По окончании службы по мобилизации сразу подписал контракт с 25-той отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригадой, где отслужил 1,5 года, продолжив службу в 58-й отдельной мотопехотной бригаде, где прослужил более года.

“И опять же, вернувшись домой, не смог долго принимать мирную жизнь, зная, что там на передовой его боевые побратимы, подписал контракт и ушел в батальон Донбасс. За всю свою доблестную службу был контужен и получил два ранения”, - отмечается в некрологе.

Также Роман участвовал в съемке документального фильма “Рейд. Сила непокоренных”.

Сразу с Майдана Роман ушел добровольцем на фронт
Сразу с Майдана Роман ушел добровольцем на фронт
соцсети

Как сообщалось 26 июля, в Киеве возле Минобороны военный-доброволец устроил самосожжение.

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Теги: ВСУ, боец, погиб, военная часть, Николаев
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