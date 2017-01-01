В Киеве с августа "вырубят" 13 аналоговых телеканалов

В Киеве под аналоговое эфирное вещание задействовано 18 передатчиков.

В Киеве и Кировоградской области с 1 августа будет отключено аналоговое вещание для 13 телекомапний общенационального вещания, которые имеют лицензии на цифровое вещание.

Об этом сообщил на пресс-конференции ответственный секретарь Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Александр Ильяшенко, передает УНН.

“По городу Киеву под аналоговое эфирное вещание задействовано 18 передатчиков. Выключаются передатчики 12 телекомпаний общенационального вещания. Это 1+1, Интер, Украина, Прямой, ICTV, НТН, М1, ТЕТ, 5 канал, СТБ, Новый канал и К1, — сказал Ильяшенко.

Также, по словам члена Нацсовета, в Киеве будет отключен от эфирного вещания местный вещатель — телеканал Киев, потому что эта компания цифрового вещания.

В то же время, отметил Ильяшенко, продолжат вещание в аналоговом формате телеканалы: 2+2, ПравдаТУТ, Плюсплюс и Первый киевский, поскольку они не имеют лицензий на цифровое вещание.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко отметил, что согласно распоряжению Кабмина, должно быть выключено аналоговое вещание в Киеве и Кировоградской области с 1 августа, а с 1 сентября по территории всей Украины.

Как сообщалось в апреле, в АТО “заглушили“ 40 российских и сепаратистских телеканалов.

С октября этого года вещание на временно неподконтрольную Киеву территорию Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма на 75% будет украиноязычным.