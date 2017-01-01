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В Николаеве змея забралась в квартиру и сожрала домашнего питомца

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Пресмыкающееся передали работникам Николаевского зоопарка.
Змея забралась в клетку с попугаем
Змея забралась в клетку с попугаем
facebook.com/MNSODE

В Николаеве жительница нашла на балконе собственной квартиры змею, пресмыкающееся заползло в клетку с попугаем.

Об этом сообщила пресс-служба урправления ГСЧС области.

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“26 июля в 20:17 на линию 101 поступило сообщение о том, что на балкон квартиры на первом этаже жилого дома по ул. Авангардной Ингульского района г. Николаева заползла змея. Об этом спасателям сообщила хозяйка квартиры, которая и обнаружила “нежелательную гостю“ в клетке с попугаем“, - говорится в сообщении.

Спасатели в клетке передали пресмыкающееся работникам Николаевского зоопарка.

Как сообщалось в мае, в Белгород-Днестровском с пятого этажа выпал крокодил.

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Теги: животные, Николаев, змея
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