На Прикарпатье автомобиль въехал в протестующих

В Снятинском районе местные жители на стуки перекрыли дорогу, требую ее отремонтировать.

В результате наезда на протестующих пострадали три человека westnews.com.ua

В ночь на пятницу, 27 июля, в селе Стецева Ивано-Франковской области автомобиль въехал в группу протестующих, которые перекрыли дорогу. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что около 01:00, в селе Стецева на дороге регионального значения Снятин-Городенка, 24-летний водитель, управляя автомобилем марки Opel Vectra, наехал на троих пешеходов, жителей села Стецева, которые препятствовали проезду.

В результате столкновения три человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту ДТП начато досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по факту перекрытия дорожного движения на указанном отрезке дороги начато уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия).

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По данным местных СМИ, местные жители на сутки перекрыли дорогу из-за невыполненных обещаний по ремонту дороги сообщением Снятин - Тязив.

"На первом переходе он сбил двух мужчин, которые, к счастью, серьезных повреждений не получили. На втором переходе мы полностью его окружили, сказав, что он не проедет. После чего водитель нажал на газ и двинулся на людей, протянув за собой пару метров двух мужчин", - рассказали очевидцы инцидента.

Люди говорят, что полиция догоняла нарушителя в пределах 10-15 километров.

Как известно, в Украине довольно часто местные жители прибегают к перекрытию дорог, чтобы обратить внимание на их состояние. К примеру, в начале недели в Одесской области блокировали трассу Одесса - Рени, ремонт которой продолжается с мая прошлого года.

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