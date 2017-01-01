На Прикарпатье автомобиль въехал в протестующих
В ночь на пятницу, 27 июля, в селе Стецева Ивано-Франковской области автомобиль въехал в группу протестующих, которые перекрыли дорогу. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Сообщается, что около 01:00, в селе Стецева на дороге регионального значения Снятин-Городенка, 24-летний водитель, управляя автомобилем марки Opel Vectra, наехал на троих пешеходов, жителей села Стецева, которые препятствовали проезду.
В результате столкновения три человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
По факту ДТП начато досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, по факту перекрытия дорожного движения на указанном отрезке дороги начато уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия).
Cмотрите фотогалерею: На Прикарпатье автомобиль въехал в протестующих
По данным местных СМИ, местные жители на сутки перекрыли дорогу из-за невыполненных обещаний по ремонту дороги сообщением Снятин - Тязив.
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