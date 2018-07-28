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Крестный ход УПЦ КП собрал 65 тысяч человек – МВД

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Подразделения взрывотехников и кинологов проверили маршрут, по которому двигалась колонна паломников, чтобы не допустить терактов и провокаций.

В Киеве в крестном ходе Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины принимают участие около 65 тысяч верующих.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 28 июля.

"По состоянию на 13:00 в ходе участвует около 65 тыс. человек. Ситуация спокойная и контролируемая", – сказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, как и накануне в пятницу, во время крестного хода УПЦ МП, подразделения взрывотехников и кинологов проверили маршрут, по которому двигалась колонна паломников, чтобы не допустить терактов и провокаций.

Безопасность граждан обеспечивают сотрудники полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Яровой отметил, что работа правоохранительных органов продлится до конца массовых мероприятий.

Напомним, 27 июля в центре Киева прошел крестный ход УПЦ МП. Организаторы мероприятия заявили о 250 тысячах человек. Однако в полиции насчитали существенно меньше верующих – до 20 тысяч.

Крестный ход прошел без особых нарушений порядка. Во время шествия были задержаны три человека. Они оказались представителями партии Братство Дмитрия Корчинского.

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Теги: Киев, церковь, МВД, видео, УПЦ КП, полиция, крестный ход, МВД Украины, паломники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BaltijasCels    28.07.2018, 15:35
Оценка:  0
BaltijasCels
Якщо чверть мільйона вони порахували як 25 тисяяч, то коли вони говорять про 65 тис., То напевно тисяч 5 було .... разом з Порошенком ...
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