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В Египте застряли более 200 украинских туристов

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Самолет с отдыхающими должен был вылететь 28 июля в 7:20 утра по местному времени, но он сломался.
Украинцы застряли в Хургаде
Украинцы застряли в Хургаде
В египетском курортном городе Хургада более 200 украинских туристов с утра 28 июля не могут вылететь во Львов, сообщает ТСН.
 
Самолет с отдыхающими должен был вылететь 28 июля в 7:20 утра по местному времени, но он сломался.
 
По словам туристов, им только раз дали пообедать и пообещали на 11 часов отвезти в аэропорт. В указанное время пассажиры самолета собрались в вестибюле отеля, но за ними никто не приехал.
 
Также туристы рассказали, что они звонили на горячую линию туроператора Join Up!, однако ответа так и не получили.
 
В свою очередь, в пресс-службе Join Up! подтвердили проблемы с задержкой рейса.
 
"Рейс задержан по причине поломки шасси в самолете, соответственно, это занимает много времени, чтобы заменить колесо, устранить эту техническую неисправность. Туристам было предоставлено проживание и питание", - сообщили в компании.
 
Украинцам пообещали вылет в воскресенье утром.
 
Напомним, что ранее в аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов. Туроператором выступала та же компания JoinUp!
 
 
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Теги: самолет, Египет, туристы, туроператор, авиакомпании, туры Египет, поломка, украинские туристы
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Источник: korrespondent.net

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