В Киеве силовики избивали националистов и обзывали их "аваковскими псами" - Нацкорпус

Представители Национальных дружин были задержаны после столкновений на Осокорках возле стройплощадки, на месте которой активисты требуют возвести экопарк.

Представители правоохранительных органов и силовики МВД били и унижали задержанных во время стычки на Осокорках нацдружинников по дороге в отделение полиции. Об этом сообщил пресс-секретарь “Национального корпуса“ Роман Чернышев на своей странице в Facebook.

По его словам, представители МВД называли задержанных парней “аваковскими псами“.

Представители Национальных дружин были задержаны после столкновений на Осокорках возле стройплощадки, на месте которой активисты требуют возвести экопарк.

В Киеве силовики избили националистов facebook.com/Роман Чернышев

“Толпа спецназа МВД говорила парню, что он “аваковский пес“. Смешнее я даже придумать не мог“, - пишет Чернышев, отметив, что об этом ему рассказал один из задержанных националистов Богдан.

Сернышев также уточнил, что парня еще и били в автобусе по дороге в РОВД.

“Били коленями связанного в автобусе. Я просил дать воды - не давали. Говорили, что в отделении еще побьют. Еще говорили, что мы “аваковские псы“, - приводит Чернышев слова нацдружинника Богдана.

Как сообщалось, в субботу, 29 июля, в Киеве произошли стычки Нацкорпуса и полиции. Столкновения случились на месте застройки на Осокорках в Киеве. Полиция задержала двух человек.





