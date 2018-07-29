В Киеве силовики избивали националистов и обзывали их "аваковскими псами" - Нацкорпус
Представители правоохранительных органов и силовики МВД били и унижали задержанных во время стычки на Осокорках нацдружинников по дороге в отделение полиции. Об этом сообщил пресс-секретарь “Национального корпуса“ Роман Чернышев на своей странице в Facebook.
По его словам, представители МВД называли задержанных парней “аваковскими псами“.
Представители Национальных дружин были задержаны после столкновений на Осокорках возле стройплощадки, на месте которой активисты требуют возвести экопарк.
“Толпа спецназа МВД говорила парню, что он “аваковский пес“. Смешнее я даже придумать не мог“, - пишет Чернышев, отметив, что об этом ему рассказал один из задержанных националистов Богдан.
Сернышев также уточнил, что парня еще и били в автобусе по дороге в РОВД.
“Били коленями связанного в автобусе. Я просил дать воды - не давали. Говорили, что в отделении еще побьют. Еще говорили, что мы “аваковские псы“, - приводит Чернышев слова нацдружинника Богдана.
Как сообщалось, в субботу, 29 июля, в Киеве произошли стычки Нацкорпуса и полиции. Столкновения случились на месте застройки на Осокорках в Киеве. Полиция задержала двух человек.