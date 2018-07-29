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В Киеве силовики избивали националистов и обзывали их "аваковскими псами" - Нацкорпус

Комментариев: 19
Представители Национальных дружин были задержаны после столкновений на Осокорках возле стройплощадки, на месте которой активисты требуют возвести экопарк.
В Киеве силовики избили националистов
В Киеве силовики избили националистов
facebook.com/Роман Чернышев

Представители правоохранительных органов и силовики МВД били и унижали задержанных во время стычки на Осокорках нацдружинников по дороге в отделение полиции. Об этом сообщил пресс-секретарь “Национального корпуса“ Роман Чернышев на своей странице в Facebook. 

По его словам, представители МВД называли задержанных парней “аваковскими псами“.

Представители Национальных дружин были задержаны после столкновений на Осокорках возле стройплощадки, на месте которой активисты требуют возвести экопарк.

 

В Киеве силовики избили националистов
В Киеве силовики избили националистов
facebook.com/Роман Чернышев

“Толпа спецназа МВД говорила парню, что он “аваковский пес“. Смешнее я даже придумать не мог“, - пишет Чернышев, отметив, что об этом ему рассказал один из задержанных националистов Богдан.

Сернышев также уточнил, что парня еще и били в автобусе по дороге в РОВД. 

“Били коленями связанного в автобусе. Я просил дать воды - не давали. Говорили, что в отделении еще побьют. Еще говорили, что мы “аваковские псы“, - приводит Чернышев слова нацдружинника Богдана.

Как сообщалось, в субботу, 29 июля, в Киеве произошли стычки Нацкорпуса и полиции. Столкновения случились на месте застройки на Осокорках в Киеве. Полиция задержала двух человек.


 

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Теги: МВД, силовики, националисты, стычка, правоохранители, Нацдружинники, избеение
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Комментариев (20)
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Herr-anarchist    29.07.2018, 14:49
Оценка:  +1
Herr-anarchist
Такое впечатление, что нынешняя власть личную прибыль еще на сцене Майдана подсчитывала...
МЕЛЬХИОР    29.07.2018, 14:36
Оценка:  -5
МЕЛЬХИОР
проплаченная акция для расЕйских СМИ. Такая же как "крестный ход" в субботу. Меньше на это всё просто нужно обращать внимание
olya2222555    29.07.2018, 14:35
Оценка:  -6
olya2222555
приличные люди купили квартиры .а им их не строят из за бандюков и промытых мозгов
Jamz    29.07.2018, 14:33
Оценка:  +3
Jamz
этих нациков истреблять надо
Leg40    29.07.2018, 14:32
Оценка:  +4
Leg40
аваков хочет вернуть рекитерские 90е,вот и создает нацдружины с ублюдков таких же.
Бугор19    29.07.2018, 14:26
Оценка:  +2
Бугор19
дрались за симпатию хазяина. мвд выиграло)
Dmitriy7    29.07.2018, 14:25
Оценка:  +1
Dmitriy7
мир украины много гранен и безнадёжен
МЕЛЬХИОР    29.07.2018, 14:33
Оценка:  -2
МЕЛЬХИОР
а рЮсский мир? Напомни. А рЮсский - "одногранный" и воняет блинами с лопат. От рЮсского веет расстрелами НКВдистов, подрывами домов в 1999г, бомбёжкой Грозного и Украины, оккупацией и стонами покалеченных сирийских детей.... дальше перечислять?
МаюРацию    29.07.2018, 14:52
Оценка:  0
МаюРацию
Не стоит,итак диагноз ясен.
olya2222555    29.07.2018, 14:20
Оценка:  +3
olya2222555
это не активисты .а проплаченные наемники которые работают за деньги .пусть идут лучше под мусорозжигательный завод и требуют его переноса!
Древний_Язычник    29.07.2018, 14:15
Оценка:  +1
Древний_Язычник
аваковские шавки били аваковских псов? странно это всё
Шкиряк_и_Зорян    29.07.2018, 14:08
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Одни аваковские псы обзывали других аваковских псов земляными червяками. Смешно!
Коцман__Бобза    29.07.2018, 14:09
Оценка:  -2
Коцман__Бобза
Это как в детском саду. Самый весомый аргумент - сам дурак.
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