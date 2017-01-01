Под Полтавой в страшном ДТП с фурой чудом выжили двое детей и мужчина

В автомобиле ВАЗ 21099 были дети 3 и 10 лет.

Полиция устанавливают все обстоятельства и причины аварии facebook.com/police.polt/

На автодороге Кременчуг - Черкассы в пределах села Липовое Глобинского района 28 июля около 22:00 произошло ДТП - мужчина и двое детей травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием грузового автомобиля в Полтавской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

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Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля “ВАЗ 21099“ при движении в направлении города Черкассы совершил столкновение со встречным автомобилем Scania, за рулем которого находился 30-летний житель Днепропетровской области.

В результате аварии водитель и двое детей 3 и 10 лет, находящиеся в легковом автомобиле, получили телесные ранения и доставлены в медицинское учреждение.

Работниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствам) Уголовного кодекса.

facebook.com/police.polt/

facebook.com/police.polt/

Как сообщалось 29 июля, во Львовской области пьяный депутат насмерть сбил велосипедистку.