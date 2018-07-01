Украинским военным хотят повысить зарплаты

С 1 октября рядовые смогут получать по 9 тысяч гривен, офицеры - по 15 тысяч.

Министерство обороны Украины планирует поднять зарплаты военнослужащих с 1 октября этого года. Для реализации проекта ведомство запросило дополнительное финансирование в сумме 4,5 млрд гривен, сообщает Ukrainian Military Pages.

Соответствующее письмо за подписью Министра обороны Степана Полторака направлено премьер-министру Владимиру Гройсману.

В ВСУ предусматривают в 2019 году повышение денежного довольствия ukrmilitary.com

Читай также: Полторак: В армии до сих пор есть люди, считающие Россию братом

В письме говорится, что недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения из рядов ВСУ после окончания контракта (36% опрошенных). Так, исходя из приведенных данных, всего с января по июнь уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще 18 тысяч могут уволиться до конца 2018 года.

“На начало 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тысяч грн. В то время это была весьма значительная сумма, которая составляла около 5 размеров минимальной заработной платы и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране. После повышения социальных стандартов с 1 января 2017 года, соответствующие соотношения составляли 2,2 и 0,89 раза, что привело к ухудшению материального положения военнослужащих. Это спровоцировало отток военнослужащих - подготовленных специалистов, на подготовку которых уже были потрачены большие средства“, - сказано в письме.

Читай также: Обнаружены тонны бракованных консервов на одесских военных складах

Минобороны предлагает поднять зарплату рядовым до 9 тысяч гривен, а офицерскому составу - до 15,3 тысяч гривен.

Кроме того, план управления и развития Вооруженных Сил Украины предусматривает в 2019 году повышение базового денежного довольствия до 15 тысяч гривен для военнослужащих первый год по контракту. Зарплаты остальных военных поднимутся пропорционально этой базовой ставке.

Напомним, в апреле министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного обеспечения военнослужащих, входящих в летный состав Вооруженных сил Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий.