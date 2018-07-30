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В Ладыжине предложение "руки и сердца" обернулось резней

Комментариев: 2
Теперь вместо свадьбы 21-летнего парня ожидает до 15 лет тюрьмы.
Правонарушитель задержан
Правонарушитель задержан
telegraf.ua

В Ладыжине Винницкой области, полицейские задержали мужчину, который едва не зарезал своего соперника.

Об этом сообщает Винбазар.

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В местную полицию из местной больницы поступило сообщение, что ночью с колото-резаными ранами туловища к ним доставлен 26-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина был в гостях у девушки, а в это время другой мужчина пришел к ней с намерением признаться в любви и сделать предложение. Жених набросился на соперника с ножом.

Подозреваемого полиция задержала в Тростянецком районе. Им оказался 21-летний житель села Севериновка. Правонарушитель задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении покушения на убийство. Теперь вместо свадьбы его ожидает наказание - до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось 20 июля, в киевском ТРЦ женщина вскрыла вены из-за рюкзака за 500 грн.

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Теги: нож, резня, Винницкая область
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Комментариев (3)
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doc1    30.07.2018, 14:59
Оценка:  +6
doc1
а кто из них ЖЕНИХ??? тот что уже там был или тот что пришел?)))
apollon    30.07.2018, 15:12
Оценка:  +2
apollon
ну как кто первый вудл тот и жених))) потому тот что пришел вторым и обиделся)))))
Пролисок    30.07.2018, 14:56
Оценка:  +6
Пролисок
Дикие люди..
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