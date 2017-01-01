В Ирпене рабочий перерезал горло напарнику и попытался бежать

Работник был пьян, когда перерезал горло своему напарнику. Осознав содеянное, он попытался скрыться с места преступления.

В городе Ирпень Киевской области полиция задержала мужчину, который на строительстве нанес своему напарнику смертельное ножевое ранение, а затем попытался бежать с места совершения преступления в другую область. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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“Установлено, что в июле 2018 года между двумя работниками, находившихся на строительстве многоэтажки в г.Ирпень возник конфликт. В ходе которого, один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес потерпевшему один удар в область шеи. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия”, - отмечается в сообщении.

При процессуальном руководстве Ирпенского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры 42-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Ведется досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове ранили ножом 13-летнюю девочку.