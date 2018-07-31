В Николаевской области русский язык лишили статуса регионального
Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Отмечается, что в июле 2012 года областной совет согласовал решение О реализации требований Закона Украины Об основах государственной языковой политики.
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Такое нововведение признавало, что на территории области наряду с украинским языком как государственным действует русский язык как региональный и к нему применяются соответствующие меры.
Однако, в феврале 2018 года Конституционный суд признал закон Об основах государственной языковой политики неконституционным.
Прокуратура указывает, что облсовет самостоятельно не принимал меры, чтобы привести решение в соответствие с действующим законодательством, поэтому первый заместитель прокурора области обратился в суд.
Суд согласился с доводами прокурора, признав противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета.
Ранее, в июле, Шевченковский районный суд Львова признал неправомерным отказ проводника поезда сообщением Черновцы - Одесса общаться с пассажирами на украинском языке. Суд также обязал Укрзализныцю предоставлять услуги на государственном языке.