В Николаевской области русский язык лишили статуса регионального

Прокуратура Николаевской области подала в суд на облсовет, с требованием признать его решение незаконным.

Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Отмечается, что в июле 2012 года областной совет согласовал решение О реализации требований Закона Украины Об основах государственной языковой политики.

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Такое нововведение признавало, что на территории области наряду с украинским языком как государственным действует русский язык как региональный и к нему применяются соответствующие меры.

Однако, в феврале 2018 года Конституционный суд признал закон Об основах государственной языковой политики неконституционным.

Прокуратура указывает, что облсовет самостоятельно не принимал меры, чтобы привести решение в соответствие с действующим законодательством, поэтому первый заместитель прокурора области обратился в суд.

Суд согласился с доводами прокурора, признав противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета.

Ранее, в июле, Шевченковский районный суд Львова признал неправомерным отказ проводника поезда сообщением Черновцы - Одесса общаться с пассажирами на украинском языке. Суд также обязал Укрзализныцю предоставлять услуги на государственном языке.