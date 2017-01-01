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В Черниговской области повесился школьник

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Накануне трагических событий несовершеннолетний поссорился с матерью.
Самоубийству школьника предшествовала ссора с матерью
Самоубийству школьника предшествовала ссора с матерью
1ul.ru

В Ичнянском районе Черниговской области  повесился подросток, поссорившись с мамой. Об этом в среду, 1 августа, сообщает ГУНП Черниговской области

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Сообщение о смерти школьника поступило в полицию 31 июля. Мальчик покончил с собой на чердаке своего дома. По информации правоохранителей, ребенок закончил шестой класс местной школы, повешению предшествовал конфликт с матерью. 

В ходе осмотра тела судмедэксперт телесных повреждений, кроме странгуляционной борозды, возникшей в результате повешения, не обнаружил. Тело направлено в морг в города Прилуки. 

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства, если оно было совершено в отношении несовершеннолетнего) - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. 

Напомним, ранее во Львовской области ребенок повесился из-за разбитого планшета. 

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Теги: Черниговская область, ребенок, школьник, самоубийство, суицид, повесился
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