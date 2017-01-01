Нападение в Херсоне: пострадавшей предоставили госохрану
Екатерина Гандзюк находится в реанимации Киевского ожогового центра. Ее состояние стабильно тяжелое.
Пострадавшей в результате нападения с применением кислоты сотруднице Херсонского горсовета Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану, сообщил адвокат Маси Найем.
"Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Екатерины Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую охрану", - написал он в Twitter.
По информации 112 Украина, на данный момент Гандзюк находится в отделении реанимации Киевского ожогового центра в стабильно тяжелом состоянии.
"Состояние ее тяжелое. Проводится обследование и лечение согласно протоколу. 35% - это лицо, глаза, предплечья и спина", - заявил дежурный врач.
Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу городского совета Екатерину Гандзюк.
Согласно полученному заключению экспертов, против Гандзюк применили концентрированную серную кислоту. Полиция расследует дело по статье покушение на убийство с особой жестокостью.
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