Главу одной из РГА Закарпатья поймали на взятке

За заключение договоров на выполнение работ, услуг за бюджетные средства без соответствующего согласования чиновник требовал и получал от представителей бизнеса неправомерную выгоду.

Правоохранители задокументовали преступную деятельность председателя Виноградовской районной государственной администрации. Неправомерную выгоду чиновник требовал и получал за заключение договоров за бюджетные средства и дальнейшее их перечисление за выполненные работы. В четверг, 2 августа, он был задержан во время получения третьего "транша".

Об этом сообщает пресс-отдел полиции области.

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Так, правоохранители установили, что чиновник организовал "схему" взяточничества. В данном случае за заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования (для больных детей) и пересчет бюджетных средств согласно выполненных условий договора председатель РГА требовал 25 000 гривен взятки. Средства получал в несколько этапов.

Сегодня, 2 августа, фигурант был задержан во время получения очередного "транша". В автомобиле председателя РГА правоохранители изъяли средства, полученные им в качестве взятки - 8000 гривен.

Кроме того, во время проведения следственно-оперативных мероприятий были установлены другие факты получения им неправомерной выгоды за перечисление бюджетных средств за выполненные по договору работы.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц из числа должностных лиц РГА, которые также могут быть задействованы в коррупционных схемах. Председатель райгосадминистрации задержан в порядке статьи 208 Криминальногопроцесуального кодекса Украины.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открыто по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 29 июля, в Винницкой области на взятке задержали прокурора.