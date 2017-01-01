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В Винницкой области на взятке задержали прокурора

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Прокурор Жмеринской прокуратуры Винницкой области требовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве взятку в размере $6 тысяч.
Прокурора задержали после получения денег
Прокурора задержали после получения денег
Лариса Сарган/Facebook

Правоохранители задержали на взятке прокурора и водителя Жмеринской прокуратуры Винницкой области. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 июля.

"Прокурор требовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере $6 тыс. за изменение обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины", – сообщила Сарган.

Она подчеркнула, что обоих мужчин задержали непосредственно после получения денег.

Ранее офицера пограничника задержали на взятке. Подозреваемый потребовал 5 тысяч долларов за решение вопроса относительно трудоустройства в УВВБ Восток.

 

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Теги: прокуратура, ГПУ, прокурор, Винницкая область, задержание
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Источник: korrespondent.net

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