За полторы минуты в свободном падении участницы рекорда собрались в заданную фигуру, а затем дважды ее перестроили в воздухе.

Скорость самолетов на выброске достигала около 170 км/час

В Харькове женщины установили мировой рекорд по прыжкам с парашютом

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В Харькове женщины установили мировой рекорд по прыжкам с парашютом

В Харькове на аэродроме Коротич проходит международный проект Women on Wings. Мировой рекорд 57-way - 3 points установлен представительницами 19 стран. Спортсменки на высоте более 5000 метров отделились от трех самолетов — на выброску парашютистов работали два Ан-28 и Л-410.

Об этом сообщает медиа группа Объектив.

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За полторы минуты в свободном падении участницы рекорда собрались в заданную фигуру, а затем дважды ее перестроили в воздухе. Скорость летательных аппаратов на выброске достигала около 170 км/час.

Международная коллегия судей подтвердила установление рекорда мира в категории “Большие формации с перестроением среди женщин“.

Women on Wings намереваются перебить свое достижение. Парашютистки будут выполнять прыжки формациями по 60 человек, 62 и 64, чтобы установить новые мировые рекорды.

Как сообщалось, 30 июля в Киеве также был установлен новый рекорд - Николай Ткачук 1030 раз поднял 24-килограммовую гирю.