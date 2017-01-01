Ливни подтопили город Сарны в Ровенской области
Непогода в Украине продолжает подтапливать города. Так, в Ровенской области ливни массово подтопили дома в городе Сарны Ровенской области. Спасатели откачивают дождевую воду прямо из домов. Об этом сообщает сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС области.
“По состоянию на 2 августа продолжаются работы по откачке воды из 7 участков частных жилых домов граждан”, — говорится в сообщении.
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Как отмечается, по состоянию на 1 августа в городе Сарны была откачана вода из близлежащей территории 6 частных домовладений и территориального центра социального помощи населению в г. Сарны. Всего было откачано более 600 литров воды.
К оказанию помощи населению по откачке дождевой воды с прилегающих домовладений и улиц районного центра привлечены личный состав 8-й государственной пожарно-спасательной части и одна единица спецтехники ГСЧС и две мотопомпы.
Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье дождем размыло дороги и повредило мосты.