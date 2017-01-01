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Заместитель мэра Переяслав-Хмельницкого загремел в СИЗО

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Чиновник хотел получить взятку за предоставление права аренды земли.
Чиновника задержали "на горячем"
Чиновника задержали "на горячем"
facebook.com/Юрій Луценко

Задержали первого заместителя городского головы города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Чиновник с сообщником хотел передать право аренды 4,5 га земли за $ 30 тысяч.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий в Facebook.

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“При получении очередной части неправомерной выгоды прокурорами ГПУ совместно с СБУ задержали первого заместителя городского головы города Переяслав-Хмельницкий Киевской области и начальника общего отдела исполнительного комитета Переяслав-Хмельницкого городского совета Киевской области. Теперь их ждут другие передачи. В СИЗО“, - написал Луценко.

Как сообщалось 2 августа, главу одной из РГА Закарпатья поймали на взятке.

 

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Теги: коррупция, взятки, Переяслав-Хмельницкий
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