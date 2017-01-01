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Под Хмельницким взрывом гранаты ранило подростка

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Мальчик приехал в гости к отцу, который недавно вернулся из зоны АТО.
Подросток получил травмы рук и ног из-за взрыва гранаты
Подросток получил травмы рук и ног из-за взрыва гранаты
npu.gov.ua

В городе Староконстантинов Хмельницкой области 14-летний подросток получил травмы в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщил пресс-отдел местной полиции.

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Трагедия произошла сегодня утром. Парень приехал в гости к отцу, который недавно вернулся из зоны АТО. Соседи услышали звук, похожий на взрыв, а затем увидели окровавленного подростка, который выбежал во двор и просил вызвать скорую помощь.

Правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах ребенок получил травмы, а также разыскивают его отца. Мужчины в момент взрыва дома не было.

По предварительным выводам специалистов в руках школьника взорвался взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный).

У парня травмирована рука и обломками запала иссечены нижние конечности.

Как сообщалось в январе, в Никополе детям посекло лицо взрывом петарды.

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Теги: взрыв, граната, Хмельницкий
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