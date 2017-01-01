Под Хмельницким взрывом гранаты ранило подростка
В городе Староконстантинов Хмельницкой области 14-летний подросток получил травмы в результате взрыва гранаты.
Об этом сообщил пресс-отдел местной полиции.
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Трагедия произошла сегодня утром. Парень приехал в гости к отцу, который недавно вернулся из зоны АТО. Соседи услышали звук, похожий на взрыв, а затем увидели окровавленного подростка, который выбежал во двор и просил вызвать скорую помощь.
Правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах ребенок получил травмы, а также разыскивают его отца. Мужчины в момент взрыва дома не было.
По предварительным выводам специалистов в руках школьника взорвался взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный).
У парня травмирована рука и обломками запала иссечены нижние конечности.
Как сообщалось в январе, в Никополе детям посекло лицо взрывом петарды.