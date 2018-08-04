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Суд Чернигова наказал мужчину, которого привязали к столбу

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Мужчине назначили 50 часов общественных работ и штраф. О наказании для привязавших его к столбу не сообщается.
Мужчине придется заплатить штраф и отработать 50 часов
Мужчине придется заплатить штраф и отработать 50 часов
Скріншот із відео

Деснянский райсуд Чернигова назначил мужчине, которого ранее члены Национальных дружин привязали к столбу, наказание в виде штрафа в 352 гривны и 50 часов общественных работ за то, что он бросал бутылки в стелу Героев Небесной сотни.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

На правонарушителя полиция Чернигова составила протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

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“Согласно закону, такие действия влекут за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток“, - говорится в сообщении. 

Были ли наказаны представители Нацдружин за насильственное ограничение сводобы мужчины не сообщается.

Напомним, 20 июля в сети появилось видео привязанного к столбу мужчины с табличкой “Я ватник“. Представитель Нацдружин, который вел стрим заявлял, что таким образом его наказали за осквернение стелы Героев Небесной сотни. При этом он утверждал, что мужчина сам попросил, чтобы его привязали.

 

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Теги: суд, Чернигов, штраф, приговор, общественная мораль
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Комментариев (1)
степовик    04.08.2018, 14:20
Оценка:  0
степовик
комунальне народовладдя з горем пополам працює... Військо Боже - Військо Вічне! Господи, помилуй нас грішних!
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