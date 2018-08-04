Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Парк Воздушных сил Украины пополнят 30 самолетов

Комментариев: 0
После ремонта и модернизации армия планирует получить до 30 самолетов - истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25.
Украинские истребители после модернизации пополнят парк ВСУ
Украинские истребители после модернизации пополнят парк ВСУ
na.mil.gov.ua

В 2018 году парк Воздушных сил Вооруженных сил Украины пополнят почти 30 отремонтированных и модернизированных самолетов. Об этом заявил командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью газете Минобороны Народная армия.

«В этом году из предприятий концерна Укроборонпром после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов - истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25», - отметил он.

По словам командующего, Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК работает сейчас над модернизацией самолета Су-24МР.

«Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще долго», - сказал Дроздов.

Напомним, в Украине в воскресенье, 5 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы Украины получили новую авиабригаду.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: армия и вооружение, авиация, самолет, армия, Украинская армия, Вооруженные силы Украины, истребитель, ВСУ, самолеты, армия Украины, воздушные силы Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь