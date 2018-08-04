Парк Воздушных сил Украины пополнят 30 самолетов

После ремонта и модернизации армия планирует получить до 30 самолетов - истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25.

В 2018 году парк Воздушных сил Вооруженных сил Украины пополнят почти 30 отремонтированных и модернизированных самолетов. Об этом заявил командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью газете Минобороны Народная армия.

«В этом году из предприятий концерна Укроборонпром после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов - истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25», - отметил он.

По словам командующего, Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК работает сейчас над модернизацией самолета Су-24МР.

«Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще долго», - сказал Дроздов.

Напомним, в Украине в воскресенье, 5 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы Украины получили новую авиабригаду.

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