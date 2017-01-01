В Каменском Audi сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

Женщина и ребенок получили травмы и были госпитализированы оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками скорой помощи.

Пострадавшие в ДТП мать и ребенок госпитализированы 5692.com.ua

В Городе Каменское (бывший Днепродзержинск) произошло ДТП, в котором пострадали женщина с ребенком - их сбил автомобиль Audi. Об этом сообщает местный сайт 5692 со ссылкой на очевидцев.

На месте ДТП работала полиция 5692.com.ua

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Отмечается, что инцидент произошел 6 августа, в городе Каменское (бывший Днепродзержинск – ред.) на перекрестке улицы Республиканская и проспекта Аношкина.

“Пострадавшие переходили проезжую часть по пешеходному переходу к трамвайной остановке“, – говорится в сообщении СМИ.

Женщина и ребенок получили травмы и были госпитализированы оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками скорой помощи.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Напомним, в этот же день в Черновицкой области произошло ДТП, где один человек погиб и еще шестеро людей пострадали.