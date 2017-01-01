Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Каменском Audi сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

Комментариев: 0
Женщина и ребенок получили травмы и были госпитализированы оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками скорой помощи.
Пострадавшие в ДТП мать и ребенок госпитализированы
Пострадавшие в ДТП мать и ребенок госпитализированы
5692.com.ua

В Городе Каменское (бывший Днепродзержинск) произошло ДТП,  в котором пострадали женщина с ребенком - их сбил автомобиль Audi. Об этом сообщает местный сайт 5692 со ссылкой на очевидцев.

На месте ДТП работала полиция
На месте ДТП работала полиция
5692.com.ua

Читай также: В Киеве водитель Mercedes заживо сгорел в автомобиле

Отмечается, что инцидент произошел 6 августа, в городе Каменское (бывший Днепродзержинск – ред.) на перекрестке улицы Республиканская и проспекта Аношкина. 

“Пострадавшие переходили проезжую часть по пешеходному переходу к трамвайной остановке“, – говорится в сообщении СМИ. 

Женщина и ребенок получили травмы и были госпитализированы оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками скорой помощи.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Напомним, в этот же день в Черновицкой области произошло ДТП, где один человек погиб и еще шестеро людей пострадали.

Поделись:
Теги: ДТП, авария, полиция, Audi, Каменское
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь