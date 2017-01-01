На Волыни изъяли контрабанду электрооборудования на 1,5 млн гривен
На Волыни таможенники задержали контрабандиста с коммерческой партией электрооборудования, общая стоимость которого составила более 1,5 миллиона гривен. Об этом во вторник, сообщает ГУ ГФС Волынской области.
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Как отмечается, волынские таможенники при осмотре багажника автомобиля обнаружили незадекларированный товар. Речь идет о 305 устройствах защитного отключения и 172 дифференциальных автоматических выключателей Siemens стоимостью более 1,5 миллиона гривен.
Партию электроприборов пытался провезти без уплаты таможенных платежей житель Житомира, который въезжал в Украину из Польши через пункт пропуска Ягодин на Волыни.
За недекларирование товара коммерческого назначения мужчину привлекут к ответственности по ст. 472 Таможенного Кодекса Украины, которая предусматривает наложение штрафа в 100% стоимости товара и конфискации.
До решения суда по этому делу электроустройства временно изъяты на склад таможни.
Напомним, 2 августа в Украину пытались незаконно ввезти партию винтовок и патронов.