На Волыни изъяли контрабанду электрооборудования на 1,5 млн гривен

Житель Житомира пытался провезти электроприборы без уплаты таможенных платежей.

Контрабанду изъяли и поместили на склад таможни до решения суда vl.sfs.gov.ua

На Волыни таможенники задержали контрабандиста с коммерческой партией электрооборудования, общая стоимость которого составила более 1,5 миллиона гривен. Об этом во вторник, сообщает ГУ ГФС Волынской области.

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Как отмечается, волынские таможенники при осмотре багажника автомобиля обнаружили незадекларированный товар. Речь идет о 305 устройствах защитного отключения и 172 дифференциальных автоматических выключателей Siemens стоимостью более 1,5 миллиона гривен.

Партию электроприборов пытался провезти без уплаты таможенных платежей житель Житомира, который въезжал в Украину из Польши через пункт пропуска Ягодин на Волыни.



За недекларирование товара коммерческого назначения мужчину привлекут к ответственности по ст. 472 Таможенного Кодекса Украины, которая предусматривает наложение штрафа в 100% стоимости товара и конфискации.

До решения суда по этому делу электроустройства временно изъяты на склад таможни.

Напомним, 2 августа в Украину пытались незаконно ввезти партию винтовок и патронов.