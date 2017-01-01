По предварительной информации, причина ДТП –превышение скорости, водитель не справился с управлением.

Во Львове авто пробило ограждение моста и зависло на задних колесах

Во Львове авто пробило ограждение моста и зависло на задних колесах

Во Львове на Сиховском мосту во вторник, 7 августа, произошло ДТП. Автомобиль BMW пробил металлическое ограждение моста и повис на задних колесах.

Об этом сообщил пресс-отдел патрульной полиции Львовской области.

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"Сначала поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. На месте происшествия выяснилось, что в результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, причина ДТП –превышение скорости, водитель не справился с управлением. По предварительной информации, водитель трезвый", – сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции Львовщины.

На месте работают правоохранители. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщалось 2 августа, в Киеве габаритная фура застряла под Шулявским мостом.