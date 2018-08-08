Президент поручил узаконить воинское приветствие "Слава Украине"

Соответствующий законопроект уже в разработке.

Во время парада теперь военные будут использовать приветствие "Слава Украине!" и "Героям слава!" EPA/UPG

В Украине хотят законодательно изменить воинское приветствие на "Слава Украине!" и "Героям слава!". Президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект, которым заменят воинское приветствие в ВСУ советского образца на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Об этом во вторник, 7 августа, сообщил министр обороны Степан Полторак, передает Укринформ.

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"Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом", - сказал министр.

При этом Полторак назвал ранее зарегистрированный законопроект по этому поводу "сырым".

По его словам, новый законопроект уже практически готов. Субъектом законодательной инициативы будет президент - Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил.

Министр также подтвердил, что во время военного парада в День Независимости в Киеве 24 августа как воинское приветствие будет использоваться "Слава Украине!" и "Героям слава!".

"Во время проведения парада мы как раз покажем, что это более украинское, более наше", - отметил Полторак.

Напомним, 3 августа в Киеве на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова состоялась первая репетиция военного парада к 27-летию Дня Независимости Украины.

Ожидается, что в этом году парад будет одним из крупнейших. В нем примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.