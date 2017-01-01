На Прикарпатье иностранец устроил стрельбу: ранен студент

Стрелявший уроженец Сирии задержан.

В Ивано-Франковске уроженец Сирии во время конфликта выстрелил иностранца - студента одного из местных вузов.

Об этом сообщил сектор коммуникации полиции области.

Как рассказали правоохранители, вчера, 7 августа, около 18:00 в полицию поступило сообщение от прохожего о драке на улице Бельведерской между тремя иностранцами, со стрельбой.

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“Было установлено, что 42-летний гражданин Украины, уроженец Сирии в присутствии 17-летнего сына по конфликтовал с 26-летним уроженцем Иордании, студентом 5 курса одного из местных вузов. Во время словесного конфликта уроженец Сирии вытащил предмет, похожий на пистолет и выстрелил в сторону потерпевшего, не попав в него. Продолжая противоправные действия, злоумышленник ударил оппонента рукояткой предмета в голову и травмировал его”, - рассказали в полиции

Как предварительно установлено следствием, причиной конфликта стали имущественные отношения.

Полиция задержала 42-летнего злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения.

Как сообщалось 8 августа, в Харькове покончил с собой иностранный студент.