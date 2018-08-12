В Венгрии в ДТП пострадало 13 украинцев

Авария произошла в субботу во второй половине дня на территории области Ноград.

У 7 человек легкие травмы mukachevo.net

В Венгрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, госпитализированы 13 граждан Украины.

Об этом изданию Украинская правда сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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Он уточнил, что авария произошла в субботу во второй половине дня на территории области Ноград.

“По сообщению полиции, 13 пострадавших в ДТП в Венгрии граждан Украины госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадярмат. 7 пострадавших получили легкие травмы, им разрешено покинуть больницу. Остальные - продолжают находиться в медучреждениях“, - сообщил представитель МИД.

Погибших в ДТП нет, однако есть тяжело травмированные mukachevo.net

По факту ДТП возбуждено производство, проводятся следственные действия. Посольство Украины поддерживает контакт с полицией, медучреждениями и родными пострадавших.

Вместе с тем, посольство Украины в Венгрии сообщило, что один из пострадавших украинцев находится в состоянии комы, возле него находится отец.

Сообщается также, что 8 граждан Украины получили тяжелые травмы, 5 - легкие. Погибших нет.

Кроме 13 украинцев, в ДТП пострадал также водитель микроавтобуса - гражданин Венгрии.

Авария произошла на 59 км автодороги #2, микроавтобус по неизвестным причинам съехал с дорожного полотна и перевернулся.

Напомним, 9 августа в подмосковных Мытищах в Российской Федерации на автостанции автобус въехал в толпу пешеходов.