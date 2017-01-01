Сутки в ООС: 57 обстрелов, двое раненых

Два украинских бойца были ранены в воскресенье и еще один в понедельник. Противник 12 раз применял тяжелое вооружение.

По данным разведки, один боевик уничтожен, шесть получили ранения mil.gov.ua

В течение минувших суток сепаратисты 57 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами.

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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“Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Золотого, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Зайцево, Южного, Майорска, Марьинки, Николаевки, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалика, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Гнутово, а из минометов калибром 120 и 82 мм - наши позиции возле Крымского, Луганского, Майорска, Зайцево, Водяного, Гнутово и Лебединского. В районе населенного пункта Николаевка зафиксирована работа снайперской пары противника“, - говорится в сообщении.

Также в течение текущих суток сепаратисты восемь раз открывали огонь по позициям сил ООС в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Водяное, Лебединское и Широкино. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины ранен.

По данным разведки, один сепаратист уничтожен, шесть получили ранения.

В штабе также отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил напряженная, но вполне контролируемая.

Напомним, на Донбассе в течение суток, 12 августа, сепаратисты 20 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.