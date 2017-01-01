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Волонтер рассказал о пожаре на позициях боевиков близ Донецкого аэропорта

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Также волонтер опубликовал фото охваченных огнем позиций боевиков ДНР.
Причину возгорания волонтер не назвал
Причину возгорания волонтер не назвал
facebook.com/yury.mysyagin

Украинский волонтер Юрий Мысягин показал кадры пожара 12 августа на позициях террористов близ Донецкого аэропорта.

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“В районе Донецкого аэропорта с самого утра у оккупантов на позициях уже что-то горит. Причем хорошо и сильно горит. Что случилось - не знаю. Может, птичка прилетела неизвестного калибра, а может, и известного“, - написал он в Facebook.

Ранее разведка сообщала о 1 погибшем и 6 раненых боевиках
Ранее разведка сообщала о 1 погибшем и 6 раненых боевиках
facebook.com/yury.mysyagin

Напомним, 27 июля волонтер показал, как бойцы ВСУ уничтожили блиндаж сепаратистов. 

По словам волонтера, в результате попадания снаряда по блиндажу один сепаратист был ликвидирован, трое ранены.

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Теги: Донбасс, война, ДНР, боевики, пожар, Донецкий аэропорт
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