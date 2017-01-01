Волонтер рассказал о пожаре на позициях боевиков близ Донецкого аэропорта
Также волонтер опубликовал фото охваченных огнем позиций боевиков ДНР.
Украинский волонтер Юрий Мысягин показал кадры пожара 12 августа на позициях террористов близ Донецкого аэропорта.
Читай также: ОБСЕ обнаружила на Донбассе новое оружие из России
“В районе Донецкого аэропорта с самого утра у оккупантов на позициях уже что-то горит. Причем хорошо и сильно горит. Что случилось - не знаю. Может, птичка прилетела неизвестного калибра, а может, и известного“, - написал он в Facebook.
Напомним, 27 июля волонтер показал, как бойцы ВСУ уничтожили блиндаж сепаратистов.
По словам волонтера, в результате попадания снаряда по блиндажу один сепаратист был ликвидирован, трое ранены.