Эксперт рассказал о проблемах новой САУ Богдана

Достижения "оборонки" явно видны - это прежде всего отечественный нарезной ствол, отметил эксперт.

Военный эксперт и публицист Михаил Жирохов раскритиковал новую украинскую САУ Богдана, отметив, что на данном образце не отработаны основные моменты, необходимые для самоходной артиллерийской установки.

Эксперт указал на то, что у гаубицы отсутствует система автоматического заряжания и отметил, что у Богданы якобы неоднозначным выглядит и база - КРАЗ с российским двигателем, что явно не вкладывается в концепцию замкнутого цикла производства, передает Dsnews.

“Создается устойчивое впечатление, что показали из-за того, что нужно было что-то показать. Поэтому всерьез обсуждать какие-то характеристики по крайней мере рано“, - добавил Жирохов.

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Однако он отметил, что достижения “оборонки“ явно видны - это прежде всего отечественный нарезной ствол.

“До сегодня в стране не производились стволы калибром более 30 мм. Видимо, последние три года благодаря закупкам станков и самое главное технологий это сделать удалось“, - заявил он.

По мнению эксперта, в нынешней комплектации САУ не будет принята на вооружение, тем более, что параллельно с ней проходят испытания и другие образцы. В том числе зарубежного производства, однако с некоторыми нюансами, поскольку поставлена задача максимального использования отечественных ресурсов оборонных предприятий.

"Кстати, почти никто не обратил внимание на громкое заявление министра обороны Полторака о том, что 10 августа примет решение о принятии на вооружение САУ Богдана. И что? Заявления официально о принятии на вооружение нет и после 10-го. По одной простой причине - принимать нечего. Самое главное - орудие по всей видимости не стреляло. Что в принципе понятно - производства орудий такого калибра в Украине никогда не было и его налаживание идет не без сложностей", - пояснил Жирохов.

Напомним, 10 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов представил на Житомирском полигоне ВСУ новую самоходную гаубицу Богдана.

Ранее сообщалось, что САУ Богдана будет принимать участие в военном параде 24 августа в Киеве.