Птицефабрику наказали за вонь в Херсоне

Птицехозяйственное предприятие привлечено к административной ответственности за сброс куриного помета на окраины Херсона.

В Херсоне привлекли к административной ответственности птицехозяйственное предприятие, которое незаконно сбросило необработанный куриный помет на земли Зеленовского поселкового совета, что стало причиной вони в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

"В процессе проведения внеплановой проверки ГП Птицехозяйство Чорнобаевское ПАО Агрохолдинг Авангард составлен акт, предписание, протокол об административном правонарушении Закона Украины О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком. Предприятие привлечено к административной ответственности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на 13 августа куриный помет на вышеупомянутых участках ликвидирован.

К тому же, во время выяснения причин неприятного запаха были проведены исследования проб воздуха на оксид азота и аммиак (специфических для куриного помета) на границе поселковой застройки в северной части города - 2-й Таврический, Северный микрорайоны.

"По результатам исследования превышений ни по одному показателю не выявлено", - заверили в управлении.

Напомним, на прошлой неделе жители Херсона начали жаловаться на неприятный запах в городе. В Департаменте экологии и природных ресурсов Херсонской ОГА вероятной причиной неприятного запаха назвали несанкционированные места размещения куриного помета.

Перед этим сообщалось, что 22 июля единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод Энергия в Киеве приостановил прием мусора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet