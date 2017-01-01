ГПУ показала, что нашли в камерах торнадовцев

Генеральная прокуратура Украины показала фото найденных якобы в камерах торнадовцев флагов со свастикой, алкоголя, молотков и бит.

Спикер генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала фото обысков в камерах, где якобы находились осужденные торнадовцы. В частности, в камерах было обнаружено нацистский флаг, алкоголь, ножи, молотки и биты, написала она в своем Twitter.

"Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои?" - говорится в подписи к фото в микроблоге Сарган.

Напомним, 9 августа экс-бойцы спецроты Торнадо устроили бунт в СИЗО из-за того, что сотрудники изолятора хотели провести обыск в их камерах. В результате столкновения пострадал один правоохранитель от взрыва самодельного взрывпакета. После бунта в СИЗО комбата Торнадо вывезли в Белую Церковь, разделив с сокамерниками.

В Минюсте заявили, что против двух сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые якобы помогали экс-бойцам Торнадо в подготовке бунта, открыли уголовное производство.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet