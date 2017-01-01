В Днепропетровской области фура загорелась на ходу

В машине на момент возгорания находилось двое - водитель и пассажир.

Водитель и пассажир не пострадали dsns.gov.ua

В Днепропетровской области, на трассе Днепр-Николаев загорелась во время движения фура MAN, в которой находились два человека – водитель и пассажир. К счастью, они не пострадали, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Фура была нагружена жмыхом сои dsns.gov.ua

Сообщение о том, что на 152 км трассы загорелось транспортное средство, поступило спасателям 14 августа в 16:15.

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Как выяснилось, пожар возник в отсеке двигателя в автомобиле марки “МАН“ с прицепом при движении. Автомобиль был нагружен жмыхом.

В 16:45 пожар был локализован и в 17:15 - ликвидирован.

Огонь уничтожил моторный отсек и кабину автомобиля, частично поврежден груз - жмых сои на площади 3 кв. метров. Площадь огня составила ориентировочно 12 кв. метров.

На месте работали спасатели ГСЧС dsns.gov.ua

Водитель и пассажир грузового автомобиля в результате пожара не пострадали.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, ранее сообщалось что под Киевом фура врезалась в два легковых автомобиля. В результате - двое погибших.