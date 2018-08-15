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Под Киевом фура врезалась в два легковых автомобиля, двое погибших

Комментариев: 1
Фура выполняла разворот, после чего произошла авария.
От удара фура загорелась
От удара фура загорелась
facebook.com/dtp.kiev.ua

Под Киевом на Житомирской трассе близ села Ставище фура на развороте врезалась в два легковых автомобиля, в результате чего погибли двое людей.

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Авария произошла возле АЗС, передает в Facebook dtp.kiev.ua.

Сообщается, что от сильного удара фура загорелась. Дорога в месте аварии перекрыта. Работают спасатели ГСЧС, патрульная полиция и медики.

ДТП произошло возле села Ставище
ДТП произошло возле села Ставище
facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, 14 августа во Львовской области в селе Суходолы, что в Бродовском районе, столкнулись два грузовика, перевозившие строительные материалы и ткани.

Ранее, 13 августа, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Маршрутка, следовавшая из Конотопа столкнулась с фурой, в результате чего водитель микроавтобуса скончался, а 7 пассажиров пострадали.

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Теги: Житомирская трасса, ДТП, фура, автомобили, погибшие
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Комментариев (1)
Потому_что    15.08.2018, 09:50
Оценка:  0
Потому_что
Тупо мор на дорогах.
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