Под Киевом фура врезалась в два легковых автомобиля, двое погибших

Фура выполняла разворот, после чего произошла авария.

Под Киевом на Житомирской трассе близ села Ставище фура на развороте врезалась в два легковых автомобиля, в результате чего погибли двое людей.

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Авария произошла возле АЗС, передает в Facebook dtp.kiev.ua.

Сообщается, что от сильного удара фура загорелась. Дорога в месте аварии перекрыта. Работают спасатели ГСЧС, патрульная полиция и медики.

ДТП произошло возле села Ставище facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, 14 августа во Львовской области в селе Суходолы, что в Бродовском районе, столкнулись два грузовика, перевозившие строительные материалы и ткани.

Ранее, 13 августа, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Маршрутка, следовавшая из Конотопа столкнулась с фурой, в результате чего водитель микроавтобуса скончался, а 7 пассажиров пострадали.