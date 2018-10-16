На учениях в Винницкой области разбился Су-27: Погибли украинский и американский пилоты

Инцидент произошел во время международных учений Чистое Небо - 2018.

В Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ во время международных учений Чистое небо - 2018. Как уточнили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, инцидент произошел около 17.00 вторника, 16 октября, в районе села Уланов.

“Судьба пилотов неизвестна. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия“, - добавили в штабе.

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Позже стало известно, что во время авиакатастрофы погибли военнослужащий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

“С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, другой – военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США“, - говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Непале упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибло 6 человек.