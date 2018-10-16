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На учениях в Винницкой области разбился Су-27: Погибли украинский и американский пилоты

Комментариев: 10
Инцидент произошел во время международных учений Чистое Небо - 2018.
Трагедия произошла возле села Уланов
Трагедия произошла возле села Уланов
tsn.ua

В Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ во время международных учений Чистое небо - 2018. Как уточнили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, инцидент произошел около 17.00 вторника, 16 октября, в районе села Уланов.

“Судьба пилотов неизвестна. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия“, - добавили в штабе. 

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Позже стало известно, что во время авиакатастрофы погибли военнослужащий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

“С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, другой – военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США“, - говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Непале упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибло 6 человек.

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Теги: Винницкая область, военные учения, Чистое небо-2018, авиакатастрофа, пилоты, смерть
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Комментариев (10)
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traktor23    16.10.2018, 21:29
Оценка:  +1
traktor23
СКОЛЬКО МОЖНО ПОВТОРЯТЬ НЕТ В ВВС ПИЛОТОВ- ЕСТЬ ЛЕТЧИКИ. ПИЛОТЫ В ГРАЖДАНКЕ И В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
CCCP2015    16.10.2018, 19:19
Оценка:  +6
CCCP2015
Учитывая то что Украина не построила ни одного боевого самолета за годы независимости, это серьезная потеря.
Gidnyk    16.10.2018, 19:17
Оценка:  +4
Gidnyk
Что американец делал в украинском самолете?
Strv-003-3    16.10.2018, 19:52
Оценка:  0
Strv-003-3
Су-27УБ - учебный самолет
Rangol    16.10.2018, 21:29
Оценка:  -1
Rangol
Что, приехал поучиться полетати?
traktor23    16.10.2018, 21:30
Оценка:  0
traktor23
ОНИ У НИХ ЕСТЬ ЧАСТНЫЕ- ТАК ЧТО УЧИТСЯ ТАМ НЕЧЕМУ. ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА СОВМЕСТНЫХ ПОЛЕТОВ.
yuliya    16.10.2018, 19:05
Оценка:  +8
yuliya
Еще вчера читала статью " украинский Су27 лучше американскогоF 15"...
Rangol    16.10.2018, 21:32
Оценка:  -1
Rangol
Да, ладно, американский самолет тоже еле долетел. Это надолго отобьет желание у американцев суваться на Украину
Антираб    16.10.2018, 18:36
Оценка:  +1
Антираб
Не звертайте уваги і не хвилюйтесь.Він просто виявився важчим за повітря.
Tratarog    16.10.2018, 18:28
Оценка:  +9
Tratarog
Ну вот тебе и на...вчера победил ф-15, а его тролли обзывали "расейским ведром с болтами". Расстроился самолетик(
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